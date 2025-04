Cảnh sát xách vật nặng 40kg, vượt chướng ngại vật trong hội thao chữa cháy (Video: Hoàng Lam).

Trong 3 ngày (2-4/4), tại thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) diễn ra Hội thao nghiệp vụ chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, vòng thi thứ 2 - khu vực III (Ảnh: Trọng Tuấn).

Tham dự hội thao có 13 đội tuyển thuộc công an các tỉnh từ Thanh Hóa đến Ninh Thuận. Các đội tuyển tranh tài ở 3 nội dung: chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; chạy tiếp sức cứu người, chữa cháy và môn thi bơi cứu nạn, cứu hộ.

Các nội dung về chỉ huy phòng cháy và cứu nạn, cứu hộ; bơi cứu nạn, cứu hộ đã hoàn thành vào 2 ngày thi trước đó.

Sáng 4/4, các đội bước vào tranh tài nội dung 4x100m chạy tiếp sức cứu người, chữa cháy. Có 4 nội dung về chữa cháy, cứu nạn cứu hộ được các vận động viên thực hiện trên quãng đường dài 100m/nội dung.

Trong ảnh là đội tuyển Công an tỉnh Quảng Trị thể hiện quyết tâm cao trước khi bước vào phần thi của mình.

Chiến sĩ Công an tỉnh Phú Yên tăng tốc ngay ở phần thi đầu tiên trong nội dung vượt 3 rào điền kinh.

Sau khi vượt rào điền kinh, các vận động viên thực hiện bật tường ở độ cao 2m.

Đây là nội dung thi phối hợp, đòi hỏi sự hiệp đồng cao giữa các vận động viên. Sau khi vận động viên thứ 1 hoàn thành nội dung của mình, nhanh chóng trao lăng chữa cháy để vận động viên thứ 2 thực hiện nội dung thi tiếp theo: phá khóa, vượt chướng ngại vật để tiếp cận hiện trường vụ cháy.

Ở nội dung vượt chướng ngại vật, vận động viên phải xách 2 can nước tương ứng mỗi can 20kg, di chuyển qua hàng lốp. Để hoàn thành nội dung này, đòi hỏi vận động viên phải có sức khỏe, sức mạnh, sự khéo léo và dẻo dai.

Đây là hình ảnh minh họa hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát Phòng cháy chữa cháy vượt qua mọi vật cản trong quá trình tiếp cận người bị nạn ở trong mọi tình huống.

Trong khoảng thời gian tính bằng giây, vận động viên số 3 phải hoàn thành nội dung vượt thang ngang, tiếp cận và cứu người bị nạn ra khỏi đám cháy.

Chiến sĩ cảnh sát Phòng cháy chữa cháy với trang bị áo chống cháy, mặt nạ, mang bình dưỡng khí nặng cả chục kg khéo léo di chuyển theo hình dích dắc vượt qua "tường lửa".

Với động tác nhanh, gọn, chính xác, vận động viên số 4 sử dụng bình chữa cháy dập lửa trong khay xăng.

Các nội dung thuộc phần thi này là bài tập hằng ngày của lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Việc thường xuyên rèn luyện, nâng cao thể lực, kỹ năng, chiến thuật... cùng với bản lĩnh vững vàng, sẵn sàng lao vào khó khăn, hiểm nguy là động lực để lực lượng Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhanh chóng dập tắt các đám cháy, kịp thời cứu tính mạng và tài sản của người dân khi có tình huống hỏa hoạn xảy ra.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Hoàn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an trao giải nhất, nhì, ba toàn đoàn cho các đội tuyển thuộc Công an tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an tỉnh Bình Định. Đây cũng là các đội đại diện khu vực tham gia vòng chung kết Hội thao nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ toàn quốc sắp tới.