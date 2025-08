“Quý ông được khao khát ở Hàn Quốc” kết hôn sau ồn ào có con ngoài giá thú

Theo tờ Koreaherald, Jung Woo Sung và bạn gái lâu năm đã trở thành vợ chồng hợp pháp. Tuy nhiên, công ty quản lý của anh từ chối bình luận về thông tin trên.

"Chúng tôi vẫn đang xác minh thông tin. Đây là cuộc sống cá nhân của nghệ sĩ nên rất khó để xác nhận", đại diện công ty cho biết.

Tài tử Hàn Quốc Jung Woo Sung đã kết hôn với một người phụ nữ làm việc ngoài làng giải trí (Ảnh: News1).

Danh tính người vợ được cho là của Jung chưa được tiết lộ dù có thông tin cho rằng cô không phải là người của công chúng. Cả hai hẹn hò kín đáo nhưng bạn bè thân thiết đều biết mối quan hệ của họ.

Tin tức này xuất hiện vài tháng sau khi ngôi sao 52 tuổi gây chú ý khi thừa nhận có con với người mẫu Moon Gabi vào năm ngoái. Song, trong thông báo làm bố, Jung Woo Sung khẳng định, anh và Moon Gabi không phải là vợ chồng.

Thông tin tài tử hàng đầu xứ Hàn có con ngoài giá thú trở thành tâm điểm truyền thông châu Á vào tháng 11/2024. Tin tức này bùng nổ mạng xã hội Hàn Quốc đúng 2 ngày sau khi nữ ca sĩ Moon thông báo về sự ra đời của con trai mình trên mạng xã hội.

Vào thời điểm đó, Jung Woo Sung cam kết "hoàn thành trách nhiệm" của mình với tư cách là một người cha nhưng không có kế hoạch kết hôn với Moon.

Anh chia sẻ: “Tôi đã nghe tin cô ấy mang thai vào năm ngoái và quyết định bảo vệ mạng sống quý giá của em bé. Với tư cách một người cha, tôi dự định chăm sóc con trai bằng tất cả những gì có thể”.

Tháng 11/2024, Jung Woo Sung thừa nhận có con với nữ ca sĩ Moon Gabi nhưng không kết hôn với cô (Ảnh: Naver).

Vài ngày sau, nam diễn viên xuất hiện trước công chúng tại Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh danh giá, nơi anh được vinh danh với vai diễn trong bộ phim kinh dị chính trị ăn khách 12.12: The Day.

Anh nói: “Hôm nay tôi đứng đây với hy vọng rằng những vấn đề cá nhân của tôi sẽ không làm lu mờ nỗ lực của tất cả những người đã làm việc trong bộ phim. Tôi chân thành xin lỗi vì đã gây ra sự lo lắng và thất vọng cho những người đã ủng hộ tôi. Tôi sẽ chấp nhận mọi lời chỉ trích và tiếp tục hoàn thành trách nhiệm của một người cha”.

Sau ồn ào có con ngoài giá thú, Jung Woo Sung biến mất khỏi làng giải trí Hàn Quốc một thời gian vì áp lực từ công chúng.

Tuy nhiên, theo Naver, nam diễn viên vẫn được ngợi ca là một trong những ngôi sao điện ảnh hàng đầu xứ Hàn, là cái tên bảo chứng thành công về doanh thu phòng vé.

Các bộ phim có sự tham gia diễn xuất của anh như Một thời để nhớ, Quân vương, 12.12: The Day vẫn luôn là các tác phẩm kinh điển của màn ảnh rộng xứ Hàn.

Jung Woo Sung biến mất khỏi làng giải trí gần nửa năm qua và tập trung cho công việc (Ảnh: Instagram).

Sắp tới, nam diễn viên 52 tuổi sẽ trở lại trong bộ phim Made in Korea của Disney+, phần ngoại truyện của bộ phim hình sự Vua ma túy (2018). Made in Korea sẽ ra mắt vào dịp cuối năm nay.

Phim có sự tham gia của tài tử Hyun Bin trong vai Baek Gi-tae, một nhân vật đầy tham vọng theo đuổi sự giàu có và quyền lực ở Hàn Quốc những năm 1970, trong khi Jung vào vai Jang Geon-young, một công tố viên quyết tâm hạ bệ hắn.

Jung Woo Sung (SN 1973) nổi tiếng với các tác phẩm như: Những tay đua kiệt xuất, Chuyện tình buồn, Một thời để nhớ, Hoa cúc dại… Anh được ca tụng là ông hoàng phòng vé thu hút 13 triệu khán giả tới rạp xem bộ phim 12.12: Ngày.

Tài tử Hàn Quốc Jung Woo Sung được xem là một trong những quý ông hấp dẫn nhất làng giải trí xứ kim chi (Ảnh: News).

Jung Woo Sung được mệnh danh là "quý ông được khao khát nhất Hàn Quốc", "quý ông lịch lãm". Nữ diễn viên Son Ye Jin, bạn diễn của Jung Woo Sung trong Một thời để nhớ, từng thừa nhận, cô xao xuyến trước vẻ đẹp nam tính của anh.

Ngoài diễn xuất, Woo Sung còn thành công ở lĩnh vực kinh doanh. Tài tử và bạn thân Lee Jung Jae đồng sáng lập công ty giải trí Artist Company, hiện quản lý nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Ha Jung Woo, Kim Eui Sung, Go Ah Sung, Park So Dam, Yum Jung Ah, Go A Ra.

Theo Naver, Jung Woo Sung thuộc nhóm nghệ sĩ giàu có, đa tài của làng giải trí xứ kim chi.

Trong suốt 3 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Jung Woo Sung chỉ công khai hẹn hò với nữ diễn viên Lee Ji Ah vào năm 2011 nhưng cả hai đã nhanh chóng "đường ai nấy đi" chỉ sau vài tháng bên nhau.

Ồn ào có con ngoài giá thú khiến hình tượng của Jung Woo Sung bị ảnh hưởng. Những bí mật về tình trường của nam diễn viên cũng lần lượt được hé lộ vào cuối năm 2024, khiến anh hứng khá nhiều chỉ trích.