Bộ Công an đề xuất lộ trình gỡ vướng cho công trình vi phạm PCCC

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) đang được Bộ Tư pháp tổ chức thẩm định.

Đáng chú ý nhất, Bộ Công an (cơ quan soạn thảo) đề xuất quy định về lộ trình xử lý đối với các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước ngày luật có hiệu lực thi hành (1/7) để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Công an kiểm tra công tác PCCC tại một quán karaoke ở TPHCM (Ảnh: Hoàng Thuận).

Cụ thể, chậm nhất đến ngày 1/1/2026, UBND cấp tỉnh hoàn thành phân loại, lập và công bố danh sách cơ sở không bảo đảm một trong các yêu cầu về PCCC quy định tại điểm a Điều 16 Luật PCCC và CNCH và không có khả năng khắc phục theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động đến trước ngày 1/7 trên địa bàn quản lý.

Điều 16 của Luật PCCC và CNCH đưa ra các yêu cầu về PCCC khi lập, điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế công trình, cải tạo, thay đổi công năng sử dụng công trình, sản xuất, lắp ráp, đóng mới, hoán cải phương tiện giao thông.

Chậm nhất đến ngày 1/7/2026, theo đề xuất của Bộ Công an, các bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Công an ban hành quy định về phương tiện, thiết bị PCCC và giải pháp kỹ thuật nâng cao an toàn PCCC cho các công trình không bảo đảm yêu cầu thuộc thẩm quyền quản lý.

Chậm nhất đến ngày 1/7/2028, người đứng đầu cơ sở phải hoàn thành các nội dung quy định tại điểm c khoản 6 Điều 55 Luật PCCC và CNCH (các quy định chuyển tiếp - PV).

Đối với cơ sở không thể áp dụng được giải pháp kỹ thuật, sau ngày 1/7/2028 phải chuyển đổi công năng phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của cơ sở.

Ngoài ra, tại dự thảo nghị định trên, UBND cấp xã trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về PCCC, CNCH ở địa phương.

UBND cấp xã cũng được giao quản lý, kiểm tra về PCCC đối với nhà ở, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và xử lý các vi phạm theo thẩm quyền được giao.

Chính quyền xã được giao tổ chức quản lý đội dân phòng; trang bị phương tiện, đầu tư kinh phí cho hoạt động PCCC, CNCH; chỉ đạo việc xây dựng và thực tập phương án chữa cháy, CNCH; thống kê, báo cáo về PCCC và CNCH lên UBND cấp trên.

Theo Bộ Tư pháp, nghị định này dự kiến được Chính phủ ban hành để có hiệu lực từ ngày 1/7, cùng thời điểm luật có hiệu lực.

Vào tháng 6/2024 khi thảo luận về dự thảo luật trên, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết tính đến giữa năm 2023, cả nước có 39.536 công trình, cơ sở hiện hữu còn tồn tại vi phạm quy định PCCC ở mức khó hoặc không thể khắc phục được.

Trong đó, theo ông Tùng, trên 8.000 công trình tại 51 tỉnh, thành phố chưa được nghiệm thu về PCCC đã được đưa vào sử dụng.