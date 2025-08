Đi đổ rác, người đàn ông phát hiện khẩu súng và 5 viên đạn

Lúc 14h ngày 4/8, trong khi đi đổ rác tại khu vực đường An Dương Vương và Phan Hành Sơn (phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), anh Trần Quốc Chí (SN 1995, trú ở chung cư Bắc Mỹ An, thành phố Đà Nẵng) phát hiện một khẩu súng Rulo cùng 5 viên đạn tại nơi đổ rác.

Theo anh Chí, số đồ vật trên rơi ra từ trong bao nilon được bỏ lại bãi rác từ trước.

Khẩu súng Rulo cùng 5 viên đạn được người dân giao nộp công an (Ảnh: Công an phường Ngũ Hành Sơn).

Cùng thời điểm trên, tổ công tác của Công an phường Ngũ Hành Sơn đi tuần tra qua khu vực này, anh Chí lập tức báo cáo sự việc và được lực lượng công an hướng dẫn giao nộp theo quy định.

Theo Công an phường Ngũ Hành Sơn, trong những ngày cuối tuần qua, đơn vị tổ chức tiếp nhận các loại hung khí, vũ khí thô sơ được người dân tự nguyện giao nộp.

Việc tổ chức tiếp nhận vũ khí, công cụ hỗ trợ không chỉ thể hiện trách nhiệm của lực lượng công an mà còn là tinh thần trách nhiệm của mỗi công dân. Mỗi một hung khí được người dân giao nộp là bớt đi một nguy cơ cho xã hội.

Công an phường Ngũ Hành Sơn tiếp nhận hung khí từ người dân (Ảnh: Công an phường Ngũ Hành Sơn).

Theo Công an phường Ngũ Hành Sơn, những hành động tưởng chừng nhỏ bé này lại mang ý nghĩa rất lớn trong việc ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật ngay từ sớm, từ xa.

Tại xã Bà Nà, qua tuyên truyền, vận động của cảnh sát khu vực, cháu P.Đ.H. đã tự giác giao nộp một súng ná cao su bắn đạn bi sắt, dài khoảng 1m, có gắn ống ngắm chiếu tia laser.

Theo Công an xã Bà Nà, việc phát hiện, vận động thu hồi công cụ hỗ trợ tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, thể hiện tinh thần trách nhiệm, bám sát địa bàn của lực lượng công an xã, góp phần giữ vững bình yên từ cơ sở.