Cảng biển lớn nhất Đồng Nai đón chuyến tàu quốc tế đầu tiên

Những ngày đầu năm mới, cảng Phước An tại huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai đã đón chuyến tàu quốc tế đầu tiên cập cảng. Đây là cảng biển nước sâu lớn nhất tỉnh Đồng Nai.

Chuyến tàu MSC BEIRA IV của hãng MSC, hãng tàu lớn nhất thế giới, đã vận chuyển hơn 1.000 container hàng hóa từ Singapore đến cảng Phước An.

Ban điều hành cảng Phước An đã huy động tối đa nhân lực và máy móc để hạ tải nhanh các container từ tàu xuống cảng. Số hàng hóa này sẽ được cung ứng tại khu công nghiệp Nhơn Trạch.

Trong cơn mưa nặng hạt, nhân viên cảng Phước An đã hỗ trợ tàu MSC BEIRA IV neo đậu an toàn. Công tác neo đậu được thực hiện đúng quy trình để đảm bảo an toàn trước khi hạ tải.

Hơn 1.300 container quốc tế đầu tiên sẽ được hạ tải và nhập khẩu vào Việt Nam qua cảng Phước An, đánh dấu một bước phát triển quan trọng cho kinh tế xã hội và ngành logistics của tỉnh Đồng Nai.

Hiện tại, hơn 300 lao động làm việc tại cảng Phước An. Hải quan tỉnh Đồng Nai đã chuẩn bị nhân lực để thực hiện các thủ tục xuất nhập khẩu tại cảng.

Trong ngày đầu đón chuyến tàu quốc tế, không khí làm việc tại bến cảng rất hăng say và phấn khởi. Anh Lê Thành, kỹ sư điều hành tại cảng, cho biết công việc diễn ra thuận lợi và nhanh chóng.

Trong giai đoạn 1, cảng Phước An được trang bị hệ thống cẩu bờ và cẩu bãi để bốc dỡ, di chuyển và sắp xếp container. Cảng biển lớn nhất tỉnh Đồng Nai này là động lực phát triển kinh tế và ngành logistics của khu vực miền Nam.

Cảng Phước An được trang bị đầy đủ máy móc và phương tiện cơ giới phục vụ vận hành cảng biển như máy nâng, xe kéo, container, phòng soi chiếu, khu hậu bãi, khu lạnh và văn phòng hành chính.

Cảng Phước An nằm bên bờ sông Thị Vải, thuộc nhóm cảng biển số 5, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chi tiết vào tháng 8/2005 và phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Cảng Phước An có vị trí thuận lợi, gần với các tuyến cao tốc và sân bay Long Thành, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa và tối ưu hóa chuỗi cung ứng.

Cảng Phước An tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng đến trực tiếp cảng để lấy container rỗng và vận chuyển hàng hóa ngay tại địa điểm, từ đó giảm thiểu chi phí và thời gian, tối ưu hóa chuỗi cung ứng.

Những container từ tàu MSC BEIRA IV được tập kết tại kho bãi rộng rãi với nhiều phân khu. Cảng còn có khu công nghiệp dịch vụ hậu cần với diện tích 550ha phục vụ các hoạt động logistics.

Theo quy hoạch, cảng Phước An được chia thành các phân khu cảng và phân khu dịch vụ hậu cần, với tổng diện tích 164.5ha và khả năng đón tàu có tải trọng 100.000 DWT.

Cảng có năng lực khai thác 6.5 triệu TEUs. Năm 2025, dự kiến sẽ đạt 0.2 triệu TEUs, sau đó tăng dần và sẽ đạt 1,2 triệu TEUs vào năm 2026.

Công trình cảng Phước An có tổng vốn đầu tư gần 20.000 tỷ đồng. Nhiều doanh nghiệp kỳ vọng cảng sẽ trở thành điểm lưu trữ và vận chuyển hàng hóa thuận lợi, an toàn và tiết kiệm chi phí.

Ông Nguyễn Dương Hoài, Phó cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai, cho biết chuyến tàu quốc tế đầu tiên cập cảng là thời khắc khai thông dòng chảy thương mại giữa Đồng Nai và thế giới.

Cảng được kỳ vọng sẽ góp phần phát triển ngành logistics của tỉnh Đồng Nai, thu hút doanh nghiệp lớn và tăng thu ngân sách từ xuất nhập khẩu.

Vị trí cảng Phước An, tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Google Maps).