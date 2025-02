Cảng biển lớn nhất Đồng Nai đón chuyến tàu đầu tiên

Ngày 13/2, tại cảng Phước An (huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai), Công ty khai thác cảng Phước An tổ chức lễ đón chuyến tàu đầu tiên cập cảng. Đây là chuyến tàu của hãng MSC mang tên M/V MSC BEIRA IV, hãng tàu lớn của thế giới, vận chuyển hơn 1.000 container hàng hóa lĩnh vực may mặc, thời trang, vải nhuộm từ Singapore cập cảng Phước An.

Chuyến tàu M/V MSC BEIRA IV cập cảng Phước An ngày 13/2 (Ảnh: Hoàng Bình).

Ông Nguyễn Dương Hoài, Phó cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai, cho biết, cảng Phước An được xây dựng với hạ tầng hiện đại, có quy mô lớn nhất tỉnh Đồng Nai. Chuyến tàu đầu tiên cập cảng là ngày vui trọng đại, thời khắc khai thông dòng chảy thương mại, hàng hóa giữa địa bàn tỉnh Đồng Nai ra thế giới và ngược lại.

Hải quan tỉnh Đồng Nai đã chuẩn bị nhân lực, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa tại cảng Phước An. Cảng Phước An hoạt động là động lực phát triển kinh tế nói chung và ngành logistics nói riêng của Đồng Nai và khu vực miền Nam.

Công trình cảng Phước An có tổng vốn đầu tư gần 20.000 tỷ đồng. Nhiều doanh nghiệp kỳ vọng cảng Phước An sẽ trở thành điểm lưu trữ, vận chuyển hàng hóa thuận lợi, an toàn và tiết kiệm chi phí trong hoạt động vận chuyển hàng hóa kinh doanh. Cảng được kỳ vọng góp phần phát triển ngành logistics của Đồng Nai, thu hút doanh nghiệp lớn đăng ký thủ tục hải quan, góp phần tăng thu ngân sách cho tỉnh Đồng Nai từ xuất, nhập khẩu.

Những container hàng đầu tiên tại cảng Phước An (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo quy hoạch, cảng Phước An được chia thành các phân khu cảng và phân khu dịch vụ hậu cần. Trong đó, phân khu cảng có tổng diện tích 183ha, tổng chiều dài bến 3.050m, gồm 6 bến container, 4 bến tổng hợp có khả năng đón tàu có tải trọng 60.000 DWT. Với quy mô, năng lực khai thác 2,2 triệu TEUs (1 TEU tương đương container 20 feet) và 4 triệu tấn hàng hóa tổng hợp/năm. Năm 2025, dự kiến sẽ đạt 0,2 triệu TEUs, sau đó tăng dần và sẽ đạt 1,18 triệu TEUs vào năm 2030.