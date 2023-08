Cài định danh điện tử, nữ sinh kỳ vọng "ra đường không cần mang giấy tờ"

Đầu tháng 8, tài khoản định danh điện tử mức 2 được chấp nhận thay thế Căn cước công dân (CCCD) để làm thủ tục trước khi lên máy bay tại tất cả các sân bay ở Việt Nam. Trước tiện ích như vậy, số ít người dân chưa đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 2 đã đến trụ sở công an địa phương để thực hiện.

Ghi nhận của phóng viên báo Dân trí chiều 5/8, tại trụ sở Công an phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Nguyễn Minh Phương (20 tuổi, người địa phương) đã tranh thủ ngay sau khi tan học đã đến trụ sở công an phường để đăng ký định danh điện tử mức 2.

Để có thể thực hiện đăng ký, Phương cần chuẩn bị CCCD gắn chip để xác thực thông tin. Tại đây, cán bộ công an phường sử dụng thiết bị chuyên dụng để xác nhận CCCD chính chủ và dấu vân tay của công dân.

Quá trình xác thực thông tin công dân để đăng ký định danh điện tử mức 2 chỉ diễn ra trong khoảng 3 đến 5 phút.

Dữ liệu hình ảnh mặt của công dân cũng được thu thập trực tiếp tại trụ sở công an. Chia sẻ với phóng viên, Phương cho biết được cha mẹ động viên đi đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 2 từ lâu. Tuy nhiên, vì vướng việc học và các công việc cá nhân, hôm nay Phương mới có thể đến trụ sở công an để thực hiện.

"Qua tivi, báo mạng, em cũng có biết sơ qua về tiện ích của định danh điện tử. Thời gian tới, nếu có thể tích hợp toàn bộ giấy tờ vật lý vào tài khoản và hiển thị qua app VNeID, em thấy rất tiện lợi, đi ra đường không lo quên giấy tờ hay lo bị rơi mất", Phương nói.

Chỉ huy Công an phường Quỳnh Lôi cho biết, sau khi Chính phủ triển khai thực hiện Đề án 06, từ cấp thành phố, quận đến phường đều thành lập các Tổ đề án 06.

Đối với cấp phường, chính quyền tiếp tục thành lập các Tổ đề án 06 cấp địa bàn dân cư để thực hiện công tác định danh và xác thực điện tử.

Trong chiến dịch đăng ký tài khoản định danh điện tử, địa phương đã tổ chức những buổi hướng dẫn công dân tại các nhà sinh hoạt cộng đồng, trực tiếp điều hành bởi lực lượng cảnh sát khu vực và cán bộ Công an phường Quỳnh Lôi.

Chỉ huy Công an phường Quỳnh Lôi chia sẻ kinh nghiệm: "Mỗi hộ gia đình, chúng tôi mời một người trẻ hoặc người hiểu biết về công nghệ thông tin để hướng dẫn họ tải phần mềm, tạo tài khoản và đăng ký kích hoạt. Sau đó, cuối ngày, cán bộ công an phường sẽ tổng hợp, chuyển dữ liệu lên Bộ Công an để xin kích hoạt tài khoản mức 1".

Sau khi tài khoản định danh được duyệt ở mức 1, từ dữ liệu người dân cung cấp, cảnh sát khu vực sẽ gọi từng công dân theo số điện thoại trong đơn đăng ký, mời đến trụ sở công an để thực hiện các bước kích hoạt tài khoản định danh mức 2", cán bộ này nói thêm.

Trong đợt cao điểm, mỗi ngày Công an phường Quỳnh Lôi tiếp nhận đến khoảng 600 đơn đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử của công dân trên địa bàn.

Theo Công an phường Quỳnh Lôi, thời gian qua, cảnh sát địa phương đã liên lạc, vận động hơn 13.000 công dân trên địa bàn thực hiện đăng ký định danh điện tử mức 2. Trong đó, hiện có hơn 11.200 tài khoản đã được kích hoạt ở mức 2, đạt tỷ lệ 85,6%.