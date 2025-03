"Nàng Bạch Tuyết" bị giới chuyên môn chấm điểm thấp, doanh thu thảm hại

"Snow White" (Nàng Bạch Tuyết) lấy cảm hứng từ phiên bản hoạt hình kinh điển năm 1937 và được nhà sản xuất hứa hẹn có nhiều thay đổi, sáng tạo trong kịch bản.

Trên trang IMDb, Snow White hiện nhận về số điểm thấp kỷ lục 1,7/10 từ gần 110.000 lượt đánh giá của người xem. Trong đó, có tới 93.000 lượt đánh giá 1 sao, chiếm khoảng 86%. Đây là mức điểm thấp nhất trong các tác phẩm từng được Disney tạo ra.

Bộ phim điện ảnh "Snow White" ra mắt vào tháng 3 này nhưng không nhận được phản ứng tích cực (Ảnh: Disney).

Trên Rotten Tomatoes, Snow White chỉ nhận 42% đánh giá tích cực từ giới hàn lâm. Các nhà phê bình đánh giá phim 50/100 trong khi khán giả chấm phim 1,2/10 điểm trên trang phê bình điện ảnh Metacritic.

Tính trên toàn cầu, phim đạt doanh thu 87,3 triệu USD, thấp hơn con số dự kiến - 100 triệu USD - của nhà sản xuất. Trong đó, doanh thu tại thị trường Mỹ là 43 triệu USD. Phim được sản xuất với kinh phí khoảng 270 triệu USD.

Phim do Marc Webb đạo diễn, Greta Gerwig và Erin Cressida biên kịch. Phim có sự tham gia của nữ diễn viên Rachel Zegler trong vai Bạch Tuyết và Gal Gadot vào vai mẹ kế.

Snow White theo chân Bạch Tuyết. Khi cha mẹ lần lượt qua đời, nàng phải sống cùng mẹ kế độc ác. Với khao khát quyền lực, bà ta thống trị vương quốc bằng những luật lệ hà khắc. Ghen ghét trước sắc đẹp của con chồng, hoàng hậu tìm cách sát hại Bạch Tuyết.

"Snow White" được đầu tư kinh phí sản xuất gần 270 triệu USD (Ảnh: Disney).

May mắn, nàng trốn thoát rồi lạc vào rừng sâu, nơi cuộc phiêu lưu mới bắt đầu với những người bạn tốt. Trong hành trình này, Bạch Tuyết học được cách mạnh mẽ đứng dậy, đối mặt với nỗi sợ. Điểm khác biệt của Bạch Tuyết trong phiên bản điện ảnh là việc nàng dũng cảm lãnh đạo thần dân chống lại hoàng hậu.

Ngay từ khi công bố dự án và dàn diễn viên của phim, Snow White đã vướng phản ứng dữ dội vì lựa chọn diễn viên da màu vào vai nữ chính - vốn được miêu tả là "da trắng như tuyết" theo nguyên tác. Tờ Hollywood Reporter cho rằng, dự án gây thất vọng do cốt truyện chưa đủ hấp dẫn.

Ngoài ra, những thay đổi trong kịch bản cũng khiến nhiều người xem không hài lòng. Họ cho rằng Snow White bản mới là sự mạo hiểm của hãng Disney khi cố tình thay đổi một phiên bản đã quá quen thuộc với khán giả. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng, Snow White không nằm ngoài xu thế thay đổi và cải tạo, phá bỏ những cái cũ.

Trước Snow White, hãng Disney từng có nhiều phim hoạt hình do người đóng thành công, gồm Beauty and the Beast thu hơn 1,3 tỷ USD toàn cầu, Cinderella đạt doanh thu thương mại hơn 500 triệu USD, Maleficent mang về khoản doanh thu 760 triệu USD và Maleficent: Mistress of Evil đạt 491 triệu USD doanh thu phòng vé.