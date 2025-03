Nguyên nhân ban đầu vụ Phó công an phường tử vong tại trụ sở sau tiếng nổ

Theo báo cáo nhanh từ UBND phường Quang Trung, ông N.X.T. (SN 1986), Phó trưởng Công an phường Quang Trung, tử vong tại trụ sở, nghi do dùng súng tự sát. Nguyên nhân ban đầu được cho là do vấn đề cá nhân.

Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường để điều tra. Chiều 24/3, thi thể của ông T. được gia đình đưa về để tổ chức tang lễ.

Trụ sở Công an phường Quang Trung (Chí Anh).

Như Dân trí đưa tin, vào đêm 23/3 và sáng 24/3, ông T. cùng 3 cán bộ, chiến sĩ khác trực tại trụ sở Công an phường Quang Trung.

Đến khoảng 5h ngày 24/3, nhiều người nghe tiếng nổ phát ra từ phòng trực chỉ huy của ông T. tại tầng 2. Khi chạy lên, họ phát hiện ông T. nằm bất tỉnh.

Các cán bộ trạm y tế thuộc Công an tỉnh Kon Tum gần đó đến kiểm tra và xác nhận ông T. đã tử vong.