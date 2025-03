Ngân hàng rao bán đại hạ giá xe khách, máy móc, bệnh viện

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - mã chứng khoán: BIDV) mới thông báo chi tiết về tài sản bán đấu giá nhằm thu hồi nợ xấu.

Khoản nợ của Công ty cổ phần Hằng Hà tại BIDV tính đến cuối tháng 10/2024 là 730 tỷ đồng. Trong đó, nợ gốc là 433 tỷ đồng, nợ lãi và phí phạt quá hạn hơn 296 tỷ đồng. Những khoản nợ này phát sinh từ các hợp đồng tín dụng được ký từ năm 2014 đến 2017.

Một trong các tài sản thế chấp cho khoản vay nêu trên là toàn bộ tài sản hình thành từ dự án Bệnh viện phụ sản quốc tế Đức Giang tại địa chỉ phường Đức Giang, quận Long Biên, TP Hà Nội. Sau 4 lần rao bán nhưng bất thành, giá khởi điểm khoản nợ lần này được phát ra là 534 tỷ đồng.

BIDV chi nhánh TPHCM cũng thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản bảo đảm của Công ty TNHH Đóng tàu và Cơ khí hàng hải Sài Gòn.

Tài sản bán đấu giá là máy móc thiết bị của Công ty TNHH Đóng tàu và Cơ khí hàng hải Sài Gòn, hiện được bảo quản tại Khu công nghiệp Đông Xuyên, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tại phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, TPHCM.

Ngân hàng chia làm 2 danh mục tài sản để bán đấu giá. Trong đó, danh mục thứ nhất có tổng giá trị 277 tỷ đồng, bao gồm các loại máy móc như máy tiện, máy cuộn dây cáp, máy phay tròn có bộ nguồn… Danh sách thứ 2 giá trị hơn 504 tỷ đồng, bao gồm trạm cân 80 tấn, túi nước thử tải 35 tấn, phao quây dầu…

Khoản nợ này đã được BIDV thông báo bán đấu giá đến lần thứ 16 nhưng vẫn chưa tìm được chủ mới.

Ngân hàng rao bán nhiều tài sản để thu nợ, các tài sản được hạ giá sau nhiều lần rao bán "ế" (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - mã chứng khoán: CTG) chi nhánh Vĩnh Long mới đây có thông báo về việc bán tài sản bảo đảm của Công ty TNHH MTV Bột mì Đại Nam.

Tài sản chào bán là quyền sử dụng đất, tổng diện tích 439,6m2 tại phường Trường Thạnh, quận 9, TPHCM. Trong đó, đất ở đô thị là 393,2m2, đất màu 46,4m2. Chủ sở hữu tài sản là ông Quang Thanh Xuân và bà Huỳnh Thị Liễu.

VietinBank Vĩnh Long ưu tiên chủ sở hữu tự bán tài sản. Giá khởi điểm của tài sản là 11 tỷ đồng.

Công ty TNHH MTV Bột Mì Đại Nam thành lập năm 2016, chuyên sản xuất bột mì và bột trộn với hai thương hiệu chính là Bột mì Đại Nam và Bột gạo Miền Tây.

Ngân Hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn vừa thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm gồm 3 xe khách giường nằm hiệu THACO mang biển số TPHCM.

Tài sản bảo đảm thứ nhất là xe khách 40 giường. Chứng nhận đăng ký xe ô tô do Công an TPHCM cấp ngày 10/10/2019. Đăng ký xe có giá trị đến ngày 31/12/2031. Tài sản bảo đảm thứ 2 cũng là xe khách 40 giường. Chứng nhận đăng ký xe ô tô do Công an TPHCM cấp ngày 10/10/2019. Đăng ký xe có giá trị đến ngày 31/12/2031.

Tài sản bảo đảm thứ ba là xe khách 38 giường. Chứng nhận đăng ký xe do Công an TPHCM cấp ngày 12/12/2016. Đăng ký xe có giá trị đến ngày 31/12/2029.

Giá khởi điểm bán đấu giá của các tài sản là hơn 524,6 triệu đồng, giảm 359 triệu đồng so với thời điểm ngân hàng rao bán hồi tháng 5/2024.