Biểu dương gương tiên tiến phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Tây Nguyên

Ngày 8/8, Bộ Công an tổ chức Hội nghị biểu dương, nhân rộng các mô hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên giai đoạn 2018-2024.

Giai đoạn 2018-2024, Tây Nguyên duy trì hoạt động 478 mô hình, 50 điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đây là điểm sáng theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, có tính xã hội hóa cao, được cộng đồng người dân tộc thiểu số ủng hộ, tích cực tham gia.

Các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên tham dự Hội nghị (Ảnh: Uy Nguyễn).

Trong đó, tiêu biểu là mô hình "Khu dân cư an toàn bình yên không có tội phạm", "3 an toàn đảm bảo an ninh trật tự Chi hội Tin lành Ea Sol" của tỉnh Đắk Lắk; mô hình "Trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng", "Công tác quản lý giáo dục đối tượng FULRO tại cộng đồng" của tỉnh Gia Lai...

Những mô hình đã nhận được sự ủng hộ, tích cực tham gia từ nhiều cá nhân nhằm giúp các lực lượng, chính quyền trong đảm bảo an ninh trật tự, giúp người dân cảnh giác trước âm mưu, hoạt động thù địch, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, ghi nhận và biểu dương những thành tích của các đơn vị, địa phương, tập thể, cá nhân, mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Theo Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, khu vực Tây Nguyên có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, với đặc thù là địa bàn đa dân tộc. Dù đã được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chăm lo đầu tư xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, nhưng so với mặt bằng chung của cả nước, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn.

Trung tướng Hùng nhấn mạnh Tây Nguyên cũng là địa bàn trọng điểm mà các thế lực thù địch, phản động tập trung chống phá quyết liệt, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo... để tuyên truyền, xuyên tạc, kích động tư tưởng ly khai chống đối, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

Trung tướng Lê Quốc Hùng và Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung trao Bằng khen của Bộ Công an đến các cá nhân, tập thể tiêu biểu (Ảnh: Uy Nguyễn).

Vì vậy, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu lực lượng công an các cấp phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội để tham mưu với thực hiện tốt việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Nhân dịp này, Bộ Công an đã trao tặng bằng khen cho 86 tập thể, cá nhân tiêu biểu đại diện cho các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên giai đoạn 2018-2024.