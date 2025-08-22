Bí thư TP Thủ Dầu Một cũ giữ chức Bí thư phường Bình Dương

Đại hội đã thông báo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ và các chức danh chủ chốt của Đảng bộ phường Bình Dương, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Đông được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; ông Nguyễn Văn Sum, Phó bí thư thường trực Đảng ủy; ông Võ Chí Thành, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

Ông Nguyễn Văn Đông giữ chức Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một trước khi tỉnh Bình Dương sáp nhập với TPHCM và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Đông cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân phường đã phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực thực hiện thắng lợi nghị quyết của nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Văn Đông, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Dương, phát biểu lễ khai mạc (Ảnh: Phạm Diện).

Phường Bình Dương đã đạt được nhiều thành quả quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực: kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Tiếp tục phát triển xứng tầm là một trong những địa bàn trung tâm về kinh tế, văn hóa, chính trị và đô thị của thành phố. Kết quả đó thể hiện rõ nét ở sự thay đổi bộ mặt đô thị của phường ngày càng khang trang hơn, sạch đẹp hơn với những công trình phúc lợi vì cộng đồng, những khu đô thị mới văn minh, hiện đại.

Việc thực hiện những chính sách an sinh xã hội giàu tính nhân văn, phù hợp với ý Đảng, lòng dân, mang đến hình ảnh một đô thị vừa năng động, hiện đại, vừa gần gũi, thân thiện; hình ảnh người dân Bình Dương nhân ái, nghĩa tình, văn minh...

Với phương châm hành động Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, Đại hội Đảng bộ phường Bình Dương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, phát huy tinh thần đổi mới, khát vọng vươn lên và sức mạnh đoàn kết toàn dân, quyết tâm đồng lòng hành động, xây dựng địa phương phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TPHCM, phát biểu chỉ đạo tại đại hội (Ảnh: Phạm Diện).

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TPHCM, đánh giá cao những thành tựu phường Bình Dương đã đạt được.

Phường Bình Dương cần tạo điều kiện tốt để người dân, nhất là lực lượng công nhân đang lao động, sinh sống ở phường được chăm lo, tiếp cận tốt với các dịch vụ giáo dục, y tế…

Ông Cường nhấn mạnh, với đặc thù cư dân đông, đa dạng thành phần, lãnh đạo phường Bình Dương cần đặc biệt chú trọng đến công tác quản lý cư trú, nắm chắc tình hình từ cơ sở...

Ông Cường cũng yêu cầu Đảng ủy phường Bình Dương phải chỉ đạo vận hành hiệu quả, thông suốt, đạt hiệu quả cao mô hình chính quyền địa phương hai cấp gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân…