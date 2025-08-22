Chủ tịch HĐND TPHCM: Phường Phú Lợi có lợi thế vượt trội về giao thương

Ngày 22/8, Đảng bộ phường Phú Lợi tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự Đại hội có ông Võ Văn Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; bà Trần Thị Diệu Thuý, Phó chủ tịch UBND TPHCM, cùng nhiều đại biểu.

Đại hội đã thông báo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ và các chức danh chủ chốt của Đảng bộ phường Phú Lợi, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 33 người.

Theo đó, ông Lê Thanh Long được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; bà Nguyễn Thị Tuyết Nga giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường; ông Phan Công Khanh giữ chức Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

Ông Lê Thanh Long, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Lợi phát biểu tại lễ khai mạc (Ảnh: Phạm Diện).

Phát biểu lễ khai mạc, ông Lê Thanh Long, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, cho biết, mục tiêu của nhiệm kỳ 2025-2030 là huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng và phát triển phường Phú Lợi theo hướng tăng trưởng xanh, thông minh.

Phát triển kinh tế theo cơ cấu Thương mại - Dịch vụ - Tiểu thủ công nghiệp - Nông nghiệp đô thị. Tập trung triển khai hiệu quả về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Tăng cường ứng dụng công nghệ số trong các lĩnh vực quản lý đô thị, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp đô thị và cung cấp dịch vụ công...

Ông Võ Văn Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, phát biểu chỉ đạo Đại hội (Ảnh: Phạm Diện).

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh cho biết, phường Phú Lợi sở hữu vị trí chiến lược, là cửa ngõ kết nối quan trọng của khu vực. Địa thế này mang lại lợi thế vô cùng vượt trội về giao thương và di chuyển, như tiếp giáp Quốc lộ 13, Mỹ Phước - Tân Vạn giúp kết nối nhanh chóng với các khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, được “kẹp giữa” 2 tuyến metro số 1, số 2 trong tương lai.

Nếu không tận dụng được các tiềm năng, lợi thế trên, phường Phú Lợi sẽ gặp khó khăn trong chặng đường phát triển, bởi hiện nay địa phương có ít dự án lớn tạo sự lan tỏa.

Ông Minh trao đổi, gợi ý một số nội dung để Đại hội thảo luận, quyết định, trong đó nhấn mạnh Đảng ủy phường cần tiếp tục giữ vai trò then chốt trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và tích cực triển khai, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh và bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó chủ tịch UBND TPHCM, tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ phường Phú Lợi nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: Phạm Diện).

Phường Phú Lợi định hướng đẩy mạnh phát triển kinh tế, phát huy vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn.

Địa phương được xác định sẽ hình thành thị trường bất động sản cùng các trung tâm thương mại, dịch vụ, đô thị cao cấp sôi động trong tương lai, nhất là khi những dự án giao thông trọng điểm hoàn thành, đi qua địa bàn.

Ông Minh cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, đồng hành cùng Đảng bộ và Nhân dân phường Phú Lợi trong quá trình xây dựng, phát triển, nhất là ở giai đoạn đầu còn nhiều khó khăn, thử thách.