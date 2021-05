Bị phạt 5 triệu đồng vì đăng thông tin sai sự thật về điều trị Covid-19

Dân trí Công an Vĩnh Phúc vừa ra quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối với một trường hợp tung tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh và điều trị bệnh nhân Covid-19 trên mạng xã hội.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 5 triệu đồng đối với N.T.N.Q. (SN 1993, trú tại phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên) theo quy định tại Nghị định 15/2020 của Chính phủ.

Qua nắm bắt tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện N.T.N.Q. đăng tải trên mạng xã hội bài viết, hình ảnh liên quan đến tình hình dịch bệnh và công tác chữa trị bệnh nhân Covid-19 sai sự thật. Bài viết kèm theo hình ảnh với tiêu đề "Thông tin từ Bộ Y tế: Nhiều bệnh nhân có nguy cơ tử vong".

Theo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, những thông tin sai sự thật này thu hút được số lượng like (thích), chia sẻ rất lớn, gây ảnh hưởng tới công tác phòng chống và điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn.

Làm việc với cơ quan công an, N.T.N.Q. đã thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật của mình. Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã liên hệ với Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan liên quan để gỡ bỏ các video; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục rà soát, xác minh, xử lý các tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thật, đảm bảo môi trường mạng trên địa bàn được an ninh, an toàn.

Phương Huyền