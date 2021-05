Giám đốc Công an Vĩnh Phúc: Các clip đồi trụy đều không phải ở bar Sunny

Dân trí Trao đổi với Dân trí, Đại tá Đinh Ngọc Khoa - Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định các clip đồi trụy được đưa lên mạng đều không phải xảy ra ở quán bar Sunny (thành phố Phúc Yên).

Trao đổi với PV Dân trí chiều 11/5, Đại tá Đinh Ngọc Khoa - Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc - khẳng định những clip đồi trụy trong quán karaoke được lan truyền lên mạng internet thời gian qua đều không phải xảy ra tại quán bar Sunny (thành phố Phúc Yên).

Tuy nhiên các clip này đã được cắt ghép nhằm quy chụp xảy ra tại bar Sunny, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Nội dung các clip dung tục, có dấu hiệu truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy nên Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án để điều tra theo quy định tại Điều 326 Bộ Luật Hình sự 2015.

"Các clip đó đều đã được cơ quan công an giám định trước khi đưa ra kết luận như vậy"- ông Khoa nói.

Quán bar Sunny (Ảnh: VOV).

Trả lời câu hỏi xung quanh việc truy tìm các đối tượng đã phát tán clip, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc thừa nhận rất phức tạp, không hề đơn giản bởi việc đó diễn ra trên mạng.

Chính vì thế, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã có văn bản gửi Cục An ninh mạng (Bộ Công an) đề nghị phối hợp, giúp đỡ trong việc truy tìm những đối tượng liên quan đến vụ án này.

Cách đây vài ngày, UBND thành phố Phúc Yên đã thu hồi Giấy Chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh quán bar- karaoke Sunny số 19H8008901 tại Lô BT21-A12, đường Mai Hắc Đế, khu đô thị Đồng Sơn, phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên. Chủ cơ sở là của ông Vũ Tiến Thành (SN 1988) trú tại Tổ 6, phường Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên.

Cơ quan công an đã phát hiện sai phạm trong hoạt động kinh doanh của hộ ông Vũ Tiến Thành khi sử dụng số lượng lao động không đúng với giấy phép. Trong khi giấy phép là 5 người, nhưng qua công tác kiểm tra thực tế số lượng lao động trong cơ sở là 24 người.

Thời gian qua trên mạng xã hội xuất hiện một số đoạn clip với nội dung quay lại cảnh một nhóm nữ giới ở tình trạng không mảnh vải che thân, thác loạn trong tiếng nhạc chát chúa. Có đoạn clip nội dung thể hiện, một nhóm nam giới đang uống bia, nghe nhạc trong căn phòng có nhiều người phụ nữ ăn mặc hở toàn bộ phần trên của cơ thể.

Các clip đều gán ghép, cho rằng hoạt động đồi trụy, thác loạn này diễn ra ở quán bar - karaoke Sunny (hay còn gọi là Sunny club) đã khiến dư luận xôn xao và đưa ra nhiều bình luận trái chiều.

Quán bar Sunny là nơi nhiều nhân viên và khách đến quán nhiễm Covid-19 khiến tình hình dịch bệnh trở nên phức tạp. Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người gây ra hậu quả nghiêm trọng theo điều 295 Bộ luật Hình sự.

