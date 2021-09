Bão số 6 chưa vào, gió đã giật tốc mái, sập tường nhà dân

Dân trí Ảnh hưởng bão số 6, gió mạnh giật tung mái, kéo sập tường nhà của người dân huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi). Chính quyền phải sơ tán khẩn cấp người dân đến nơi an toàn.

Bão chưa vào, gió mạnh đã giật sập nhà dân

Thông tin với PV Dân trí vào tối 23/9, ông Ung Đình Hiền - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn cho biết, ảnh hưởng bão số 6, từ chiều cùng ngày, khu vực ven biển của huyện Bình Sơn đã có mưa lớn kèm gió mạnh. Gió giật mạnh khiến 15 nhà dân ở xã Bình Đông bị tốc mái, sập tường.

"Thống kê ban đầu, có 15 nhà dân bị tốc mái, nhiều cây cối bị ngã đổ. Trong số này có một nhà bị tốc mái, sập một phần tường gây hư hỏng nhiều tài sản. Rất may không có thiệt hại về người trong những sự cố này", ông Hiền thông tin.

Gió mạnh do ảnh hưởng bão số 6 làm tốc mái, sập tường 15 ngôi nhà của người dân Quảng Ngãi.

Theo ông Hiền, chính quyền địa phương đã cử lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại ban đầu. Lực lượng chống bão đã đồng thời đưa những hộ dân có nhà bị hư hỏng đến nơi an toàn trước khi bão số 6 đổ bộ vào đất liền.

Nhiều cây cối, hoa màu của người dân cũng bị gió mạnh làm ngã đổ, hư hỏng.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, do ảnh hưởng bão số 6, tại địa phương sẽ có mưa to đến rất to. Trong 2 ngày tới, lượng mưa phổ biến có thể đạt từ 150-250 mm, có nơi trên 300 mm.

Mưa lớn kéo dài có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở sườn dốc, ven sông, suối, đe dọa nhiều khu dân cư tại các huyện miền núi như Trà Bồng, Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ và Minh Long.

Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ chiều 23/9, vùng biển tỉnh Quảng Ngãi đã được dự báo có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7 sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9-10, biển động mạnh.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, tỉnh Quảng Ngãi đã nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, kể cả phương tiện vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại.

Đồng thời, tỉnh chỉ đạo các địa phương kiểm tra những khu vực có nguy cơ cao bị sạt lở đất, lũ quét để có biện pháp di dời, sơ tán người dân trong khu vực đến nơi an toàn theo phương án đã được phê duyệt.

Quốc Triều