Nhiều tỉnh miền Trung cấm biển, kêu gọi ngư dân tìm nơi tránh bão an toàn

Dân trí Các địa phương đang khẩn trương đối phó với con bão số 6 hướng vào miền Trung, dự báo sẽ sớm vào đất liền.

Quảng Ngãi cảnh báo sạt lở, cấm tàu thuyền ra khơi

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, ảnh hưởng của cơn bão số 6, trên địa bàn tỉnh sẽ có mưa to đến rất to. Trong 2 ngày tới, lượng mưa phổ biến có thể đạt từ 150-250 mm, có nơi trên 300 mm.

Mưa lớn kéo dài có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở sườn dốc, ven sông, suối đe dọa nhiều khu dân cư tại các huyện miền núi.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, tỉnh Quảng Ngãi đã cấm tàu thuyền ra khơi, kể cả phương tiện vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại. Đồng thời chỉ đạo các địa phương kiểm tra các khu vực có nguy cơ cao bị sạt lở đất, lũ quét để có biện pháp di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Dự báo mưa lớn khiến lũ dâng cao đe dọa các khu vực trũng thấp, có nguy cơ sạt lở ở Quảng Ngãi.

Các địa phương ven biển phải chủ động kiểm tra, có biện pháp đảm bảo an toàn cho tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản tại các khu neo đậu. UBND tỉnh Quảng Ngãi đặc biệt lưu ý, các địa phương ven biển phải kiểm soát, tuyệt đối không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè nuôi hải sản trong thời điểm có gió mạnh, sóng lớn.

Bình Định kêu gọi gần 3.500 ngư dân đang hoạt động trên biển tìm nơi tránh trú

Chiều 23/9, Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Bình Định, cho biết hiện có gần 470 tàu cá với gần 3.500 ngư dân Bình Định đang hoạt động trên biển.

Gần 3.500 ngư dân Bình Định hoạt động trên biển đang di chuyển tìm nơi tránh trú.

Theo Chi cục Thủy sản Bình Định, hiện có 8 tàu cá ngư dân địa phương nằm trong vùng nguy hiểm chịu ảnh hưởng của bão số 6.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định cùng Đài Thông tin Duyên hải Quy Nhơn; các địa phương ven biển đã phối hợp với gia đình chủ tàu khẩn trương thông báo, hướng dẫn cho thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh.

Ngành Nông nghiệp tỉnh Bình Định đề nghị người nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là các hồ nuôi tôm hùm tập trung diện tích lớn ở TP Quy Nhơn và huyện Phù Mỹ, chú ý các thông báo về cơn bão, tăng cường hệ thống chống bão, bảo vệ các bè canh, lồng nuôi.

Tại khu vực huyện miền núi An Lão, cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đặc biệt cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Quảng Trị cấm tàu thuyền ra khơi từ 15h ngày 23/9

Chiều 23/9, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã ra công điện hỏa tốc đề nghị các địa phương ven biển phối hợp với các đơn vị liên quan nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi từ 15h ngày 23/9.

Tổ chức kiểm tra, kêu gọi, hướng dẫn các phương tiện tàu thuyền còn hoạt động trên biển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm, về nơi trú tránh an toàn. Rà soát, không để tàu thuyền neo đậu ở vùng không an toàn, hướng dẫn việc neo đậu, chằng néo đảm bảo an toàn về người và phương tiện; hoàn thành việc sắp xếp, neo đậu tàu thuyền tránh trú bão trước 19h ngày 23/9.

Ngư dân đưa tàu thuyền vào khu neo đậu tránh bão (Ảnh: Đăng Đức).

Theo dự báo, từ chiều 23/9 đến 25/9, khu vực tỉnh Quảng Trị khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng, gây lũ trên các sông với đỉnh lũ ở mức từ báo động một đến trên báo động một; nguy cơ xảy ra giông sét, lốc xoáy, lũ quét, sạt lở...

Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Trị đề nghị các đơn vị liên quan đảm bảo an toàn các tuyến đê biển xung yếu hoặc đang thi công; sẵn sàng tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu vực trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; chỉ đạo khẩn trương thu hoạch lúa và hoa màu vụ Hè Thu và diện tích nuôi trồng thủy sản.

Đặc biệt, các địa phương khẩn trương triển khai kiểm tra, rà soát nhà ở không an toàn, các khu dân cư ven sông, suối, ngoài bãi sông, khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, nguy cơ sạt lở bãi thải tại các công trình điện gió đang thi công; sẵn sàng phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

