Bán đảo Thanh Đa sẽ trở thành khu đô thị và công viên ngập nước giữa TPHCM

UBND TPHCM vừa quyết định duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa (bán đảo Thanh Đa, phường Bình Quới). Diện tích được duyệt quy hoạch rộng hơn 549ha, gồm ranh khu vực lập điều chỉnh quy hoạch gần 424ha và gần 126ha diện tích mặt nước sông Sài Gòn.

Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa được quy hoạch trở thành khu trung tâm đô thị và công viên ngập nước. Nơi đây sẽ phát triển khu du lịch hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đan xen các công viên, vùng ngập nước với cảnh quan hấp dẫn.

Không gian xanh gắn liền với mặt nước trên bán đảo Thanh Đa (Ảnh: Hải Long).

Bán đảo Thanh Đa được định hướng phát triển khu trung tâm đô thị cao tầng, giảm mật độ xây dựng và sử dụng đất hỗn hợp, tạo lập các vùng cảnh quan, các vùng chức năng hỗ trợ khác gồm nhà ở, hành chính, văn phòng, khách sạn, thương mại dịch vụ, văn hóa và du lịch ven sông. Chỉ tiêu quy hoạch của khu vực được lập quy hoạch có quy mô dân số khoảng 54.000 người.

Toàn khu vực quy hoạch được chia thành 3 đơn vị ở và các chức năng cấp đô thị. Trong đó, đơn vị 1 nằm phía Tây Bắc của khu quy hoạch, dọc theo đường Bình Quới hiện hữu, dự kiến hình thành khu dân cư kết hợp tái định cư, nhà ở xã hội với diện tích 116,7ha, quy mô dân số 18.000 người.

Đơn vị ở 2 nằm phía Nam của khu quy hoạch, đối diện phường An Khánh qua sông Sài Gòn. Đơn vị này sẽ mang nét đặc trưng là khu cộng đồng dân cư chất lượng sống cao với đa dạng tiện ích có diện tích khoảng 155,22ha, quy mô dân số 20.000 người.

Đơn vị 3 nằm phía Đông Bắc của khu quy hoạch, đối diện khu Trường Thọ qua sông Sài Gòn. Đơn vị sẽ mang đặc trưng của khu vực cảnh quan ngập nước, bến du thuyền với diện tích khoảng 151,68ha, quy mô dân số 16.000 người.

Vị trí bán đảo Thanh Đa (Đồ họa: Google Maps).

Về tổng thể, khu vực đô thị của bán đảo Thanh Đa dự kiến chức theo hệ thống giao thông tầng bậc. Trung tâm đô thị là khu vực công viên chuyên đề kết hợp với công trình điểm nhấn chính.

Nơi đây sẽ hình thành tổ hợp không gian vui chơi, giải trí, mặt nước. Công viên trung tâm xây dựng hướng tới tính chất năng động, hình thành khu vực tập trung vui chơi giải trí gắn kết với mặt nước, kết hợp tổ chức các sự kiện quy mô lớn, hình thành biểu tượng cho toàn khu.

Các điểm nhấn phụ gồm khu vực bến du thuyền, các công trình dịch vụ - du lịch - thể thao tại vành đai sinh thái dọc theo bờ sông Sài Gòn. Các chức năng về hạ tầng xã hội như trường học, y tế, chợ, sân chơi, được phân bố trên toàn đô thị, đảm bảo phục vụ người dân.

Thiết kế đô thị của toàn bán đảo Thanh Đa đảm bảo các nguyên tắc không làm tổn hại các điều kiện tự nhiên, giữ cân bằng sinh thái; nhấn mạnh hình ảnh chủ đạo bằng hệ thống công viên và không gian mở công cộng ven sông rạch.

Công trình điểm nhấn của bán đảo nằm tại vị trí trung tâm của khu quy hoạch thuộc đơn vị ở số 3. Dự kiến, điểm nhấn chính của khu vực là tòa tháp với chiều cao 70 tầng cùng các công trình điểm nhấn phụ mang giá trị văn hóa, kiến trúc đi kèm.

Ngoài ra, khu đô thị sẽ bố trí quỹ đất cho nhà ở tái định cư và nhà ở xã hội. Các giải pháp kiểm soát nước thải, thu gom chất thải rắn sẽ được triển khai nhằm bảo vệ môi trường.