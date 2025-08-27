Một xã biên giới ở Nghệ An thiệt hại lớn sau bão Kajiki

Sáng 27/8, lãnh đạo xã Thông Thụ (huyện Quế Phong cũ, tỉnh Nghệ An), cho biết bão Kajiki (bão số 5) đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về tài sản tại địa phương. Mưa lớn kéo dài, sạt lở đất đá trên diện rộng, ảnh hưởng đến các khu dân cư, trường học và hoa màu trên địa bàn.

Theo thông tin từ Đảng ủy xã Thông Thụ, mưa bắt đầu từ tối 24/8 và đạt cường độ rất lớn vào chiều 25/8, kéo dài nhiều giờ. Mưa lớn khiến mực nước suối dâng cao đột ngột, gây mất điện toàn xã từ 17h ngày 25/8 đến nay vẫn chưa được khôi phục.

Đất đá sạt lở vùi lấp tuyến quốc lộ 16 qua xã Thông Thụ, gây chia cắt nhiều bản làng (Ảnh: Bùi Hiền).

Trước tình hình khẩn cấp, chính quyền xã đã kịp thời di dời 37 hộ dân tại các khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn.

Ông Bùi Văn Hiền, Bí thư Đảng ủy xã Thông Thụ, nhấn mạnh: “Chúng tôi tập trung phương châm "4 tại chỗ", huy động toàn bộ lực lượng trực chiến 24/24h để ứng phó, tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người”.

Thống kê ban đầu cho thấy, toàn xã có 14 ngôi nhà bị sạt lở taluy, trong đó 10 nhà ở bản Mường Hinh, 2 nhà ở bản Mường Piệt và 2 nhà ở bản Pù Duộc. Nhiều ngôi nhà bị đất đá tràn vào, có nguy cơ sập đã được sơ tán dân và di chuyển tài sản. Ngoài ra, 4 nhà khác bị ngập đến gầm sàn.

Một ngôi nhà ở bản Mường Hinh bị đất đá tràn vào, người dân phải di dời khẩn cấp (Ảnh: Bùi Hiền).

Hệ thống giao thông cũng bị tê liệt. Quốc lộ 16 qua địa bàn xã ghi nhận hơn 200 điểm sạt lở, nhiều tuyến đường liên bản bị đất đá vùi lấp, khiến 9/14 bản bị chia cắt hoàn toàn, bao gồm Mường Cạt, Hiệp Phong, Ná Lướm, Bản Lốc, Khủn Na…

Các cơ sở giáo dục cũng chịu thiệt hại nặng nề như điểm trường mầm non Mường Piệt bị ngập sâu 0,3-0,6m; Trường THCS Thông Thụ tại bản Lốc bị sạt lở khu nhà bán trú dài khoảng 30m; bờ rào điểm Trường Mầm non Đồng Văn bị nứt, nghiêng, có nguy cơ sập.

Một số ngôi nhà ở xã Thông Thụ bị ngập đến gầm sàn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, buộc người dân phải di chuyển khẩn cấp (Ảnh: Bùi Hiền).

Về nông nghiệp, hơn 16.500m2 diện tích lúa bị ngập úng, vùi lấp; 540m2 ao cá bị tràn, sạt lở; khoảng 3,6ha rừng keo, quế bị hư hại.

Tổng thiệt hại do bão Kajiki gây ra tại xã Thông Thụ tính đến 16h ngày 26/8 ước tính khoảng 20 tỷ đồng. Chính quyền xã đang tiếp tục rà soát, thống kê và khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, hỗ trợ người dân ổn định đời sống sau bão.