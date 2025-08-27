Lũ bất ngờ dâng cao, nhiều thôn ven sông Con ngập lụt

Ông Nguyễn Văn Sâm, Chủ tịch UBND xã Hoàn Long, cho biết tình trạng ngập lụt bắt đầu xuất hiện từ sáng 27/8.

“Nước sông Con đã cao hơn 1m so với bình thường, nhiều đoạn sát mép đường liên huyện và có nguy cơ tràn vào khu dân cư. Chính quyền đang cảnh báo người dân, sẵn sàng phương án sơ tán khi cần thiết”, ông Sâm thông tin.

Nước sông Con dâng cao đột ngột (Ảnh: Ngọc Bé).

Theo ghi nhận từ chính quyền xã, các xóm nằm sát sông Con như Cừa, Thuận Yên, Tân Long cũ, Tân Thành và một số xóm thuộc xã Tân Kỳ cũng bị ngập nước.

Anh Hồ Minh Nam, một người dân ở xã Hoàn Long cho biết nước sông Con đang lên nhanh, gây ngập các hộ dân ven sông này.

“Vào khoảng 11h, nước dâng cao, ngập tới cổ người. Chúng tôi chưa bao giờ thấy nước lên nhanh như vậy”, anh Nam chia sẻ.

Do địa hình thấp trũng, ven sông Con, các xóm này vốn thường xuyên bị ảnh hưởng mỗi khi mưa lớn kết hợp lũ đầu nguồn.

UBND xã Hoàn Long đã huy động lực lượng dân quân tự vệ, công an xã và đoàn viên thanh niên ứng trực 24/24h tại các điểm xung yếu. Các hộ dân được khuyến cáo không đi lại qua các đoạn đường sát bờ sông, nơi có nguy cơ sạt lở.

Nhiều hộ dân nước ngập vào đến nhà ở xã Hoàn Long (Ảnh: Hồ Thị).

“Chúng tôi đã cắt cử người tuần tra, cảnh giới tại những khu vực nước lên nhanh. Xã cũng chuẩn bị sẵn nhà văn hóa và một số điểm trú tránh an toàn để sơ tán người dân nếu nước tiếp tục dâng cao”, ông Sâm nói thêm.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, bảo vệ tính mạng là ưu tiên hàng đầu. Các phương án hậu cần, hỗ trợ thực phẩm và nhu yếu phẩm đã được chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp nhiều hộ dân phải di dời dài ngày.