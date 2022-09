57 người bị thương, 3.300 ngôi nhà sập, hư hỏng do bão Noru

Theo số liệu cập nhật ban đầu của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum, Gia Lai, tính đến 19h chiều nay (28/9), bão Noru đã làm 57 người bị thương (8 người ở Thừa Thiên Huế, 8 người ở Quảng Trị và 41 người ở Quảng Nam); 94 ngôi nhà bị sập, hơn 3.200 nhà bị tốc mái, hư hỏng.

Ngôi nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Xê (68 tuổi, ở huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam bị đổ sập do bão Noru. (Ảnh: Ngô Linh).

Ngoài ra, bão làm 77 điểm trường tại Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi bị ảnh hưởng; hơn 1.300ha lúa, hoa màu bị ngập; hơn 3.100 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; gần hơn 5.200 cây xanh bị gẫy đổ.

Bão còn làm một chiếc ghe, 8 tàu nhỏ bị hư hại, chìm tại nơi neo đậu; tại các tuyến đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 49B, 15D, 9D, 14E, 24, 24B, 24C và một số tuyến đường giao thông địa phương, đã xuất hiện gần 65 điểm sạt lở; 4 cầu treo, cầu tạm bị cuốn trôi.

Như đã đưa tin, rạng sáng nay, bão Noru đã đổ bộ vào các tỉnh Trung Trung Bộ từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định, trọng tâm là Đà Nẵng và Quảng Nam, với sức gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14.

Mặc dù chiều nay bão Noru đã suy yếu thành vùng áp thấp tại khu vực phía Nam Lào, nhưng Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia vẫn đưa ra cảnh báo mưa lớn cho khu vực Bắc Trung Bộ và ven biển Bắc Bộ trong nhiều giờ tiếp theo.

Cụ thể, từ chiều nay đến đêm 29/9, ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm; khu vực đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Hòa Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 180mm. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trượt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng thấp.