Tối 28/9, đường 36 từ huyện Nghĩa Đàn đi thị xã Hoàng Mai bị sạt lở nghiêm trọng tại km19+100. Ước tính hàng trăm khối đất, đá bị sạt lở xuống đường. Đội CSGT đường bộ số 1, thuộc Phòng CSGT - Công an tỉnh Nghệ An đã phải trắng đêm để hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông qua lại được an toàn (Ảnh: Đội CSGT số 1).