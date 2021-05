Xem "thần đèn" di dời, chuyển hướng biệt thự gần 800 tấn

Với con lăn, bàn mạt, xích sắt và máy thủy lực, “thần đèn” Nghệ An sẽ di dời căn biệt thự 3 tầng đến vị trí mới, cách vị trí cũ 40m. Sau khi di dời thành công, căn biệt thự sẽ quay 130 độ so với hướng ban đầu. Đây là lần đầu tiên tại Nghệ An, một căn biệt thự được di dời ra khỏi vị trí ban đầu mà vẫn đảm bảo nguyên trạng để nhường mặt bằng thực hiện một dự án. Ngôi biệt thự 3 tầng, cao 11,5m, diện tích mặt sàn 170m2, nặng khoảng 800 tấn cũng chính là trụ sở của Công ty TNHH MTV Huy Nam – đơn vị thực hiện việc di dời này.