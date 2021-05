Xem các bé chiến đấu với “giặc lửa”

Sáng ngày 29/6, hơn 50 trẻ nhỏ cùng các thầy cô giáo và phụ huynh tập trung tại trụ sở Phòng Phòng cháy chữa cháy (PCCC) số 1- Cảnh sát PCCC tỉnh Nghệ An, để tham gia chương trình ngoại khóa về PCCC. Thiếu tá Trần Nam Giang – Đội trưởng đội kiểm tra PCCC (Phòng PCCC số 1) cho biết: “Thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh Nghệ An và địa bàn TP Vinh xảy ra nhiều vụ cháy, không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn gây thiệt hại về người. Nguyên nhân chủ yếu là do người dân chủ quan, thiếu ý thức cũng như kiến thức về PCCC. Trước tình hình đó, lãnh đạo Cảnh sát PCCC tỉnh chỉ đạo các Phòng PCCC số 1 tổ chức phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp, đặc biệt là các cơ sở sở giáo dục trên địa bàn tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng kiến thức PCCC và kỹ năng thoát hiểm trong trường hợp xảy ra các vụ cháy nổ xảy ra, qua đó nâng cao kiến thức, ý thức về PCCC cho các em học sinh và phụ huynh”.