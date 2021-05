Vụ án oan 10 năm: Lý Nguyễn Chung ra đầu thú vì biết không thể thoát tội

Lý Nguyễn Chung đã thừa nhận việc giết hại chị Hoan là do chính y thực hiện, không có ai khác xúi dục. Theo bị cáo: “Khi nghe tin báo là công an đang điều tra lại vụ án vào năm 2013, do biết không thể thoát tội nên bị cáo đã ra đầu thú”.