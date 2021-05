Về lại Truồng Bồn

Ngày 31/10/1968, chí trước 1 ngày Mỹ buộc phải chấm dứt ném bom phá hoại miền Bắc, tốp máy bay địch đã rải thảm bom xuống “tọa độ lửa” Truông Bồn (Mỹ Sơn, Đô Lương, Nghệ An). 13/14 thanh niên xung phong của tiểu đội 2, Đại đội 317, Đội 6, Tổng đội TNXP Nghệ An chống Mỹ đã ngã xuống đây. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, những hố bom, những mảng đồi nham nhở vết bom cày đạn xới đã được thay bằng màu xanh của cây cỏ, màu no ấm của những mái nhà, của tượng đài sừng sững khí phách những người thanh niên xung phong thủa ấy. Truông Bồn ngày trở lại rưng rưng…