Tử hình trùm ma túy 3 lần trốn trại

Sáng 11/4, TAND tỉnh Nghệ An đưa vụ án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy do Phạm Văn Hùng (SN 1970, trú xã Phú Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) cầm đầu ra xét xử. Cùng bị truy tố ra trước tòa án còn có Lô Văn Sao (SN 1983, trú tại xã Lục Dạ, huyện Con Cuông, Nghệ An) và Phạm Văn Tùng (SN 1990, cháu ruột của Hùng). Với hành vi mua bán 20 bánh heroin, hơn 2kg ma túy đá và ma túy tổng hợp, Phạm Văn Hùng, Lô Văn Sao bị tuyên phạt tử hình. Phạm Văn Tùng lĩnh án chung thân vì tội vận chuyển trái phép chất ma túy