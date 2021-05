Trao quà bạn đọc Dân trí đến bà Đặng Thị Chinh

Sáng ngày 12/4, PV Dân trí tại Nghệ An đã đến thăm và trao 52.960.000 đồng đến bà Đặng Thị Chinh (xóm 6, Diễn Lợi, Diễn Châu, Nghệ An). Số tiền trên do bạn đọc Báo Dân trí ủng hộ trong tuần 4 tháng 3/2016. Cùng đi có ông Trần Hữu Vinh – Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Diễn Lợi, cán bộ chính sách xã cùng cán sự xóm 6.