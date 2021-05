Trao gần 110 triệu đồng đến cha con anh Trương Văn Minh

Sáng ngày 9/7, PV Dân trí đã đến thăm và trao số tiền 108.950.000 đồng đến gia đình anh Trương Văn Minh (xóm 10, xã Nghi Văn, Nghi Lộc, Nghệ An). Số tiền trên do bạn đọc Báo Dân trí ủng hộ trong tuần 4 tháng 6/2016. Cùng đi có ông Trương Văn Tuyền – Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã. Trong quá trình mang thai, vợ anh Minh là chị Nguyễn Thị Tin không may bị chó dại cắn. Do chủ quan không tiêm phòng nên khi thai nhi được 8 tháng, chị Tin phát bệnh dại phải đi cấp cứu. Trước tình thế nguy kịch của sản phụ, các bác sỹ phải quyết định mổ bắt con. Bé Trương Tấn Bo chào đời thiếu tháng với trọng lượng 1,6kg. Sau khi sinh con, chị Tin qua đời. Chị Tin qua đời, để lại cho anh Minh cháu bé Trương Tiểu Bảo hơn 4 tuổi và đứa con thiếu tháng nằm trong lồng kính. Bố mẹ già ở quê, anh Minh gửi cháu lớn cho ông bà, nhờ anh em chăm lo vườn tược để vào viện túc trực, chăm con. Tuy nhiên, do sinh thiếu tháng, non yếu lại mắc bệnh suy hô hấp sơ sinh cũng như di chứng từ người mẹ phát bệnh dại, bé Tấn Bo đã không thể chiến thắng số phận.