Trang bị hàng chục camera hồng ngoại để bảo vệ Lễ hội Đền Hùng

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, ngoài việc huy động trên 1.000 chiến sĩ thường xuyên túc trực tại các chốt, nhằm đảm bảo an ninh tuyệt đối an toàn cho Lễ hội Đền Hùng năm 2016 còn trang bị lắp đặt thêm hàng chục camera an ninh hồng ngoại tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng để hỗ trợ công tác an ninh.