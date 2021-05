Trailer phim “Despicable Me 3” (Kẻ trộm mặt trăng 3)

“War for the Planet of the Apes” (Đại chiến hành tinh khỉ) và “Despicable Me 3” (Kẻ trộm mặt trăng 3) lần lượt chia nhau vị trí thứ 6 và thứ 7 với 10,4 triệu USD và 7,7 triệu USD thu về từ phòng vé Bắc Mỹ dịp cuối tuần qua.