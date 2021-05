Tiếng khóc khát sống của cậu bé sinh non từ người mẹ bị phát bệnh dại

Ngày 8/6, chị Tin được đưa đến Bệnh viện đa khoa Nghệ An. Qua thăm khám, bác sỹ chẩn đoán bệnh nhân lên cơn dại, gần như không còn cơ hội sống. Trước tình huống nguy cấp, các bác sỹ quyết định phẫu thuật bắt con trước khi sản phụ rơi vào tình trạng nguy kịch, có thể mất cả mẹ lẫn con. Bé Tấn Bo (tên được chị Tin đặt cho con khi đang mang thai) chào đời khi mẹ đang trong tình trạng vật vã do cơn dại khởi phát, nặng 1,6kg, ở tuần thai thứ 33. Bác sỹ Nguyễn Thị Thanh Thủy – tổ sơ sinh, Khoa sản, Bệnh viện Đa khoa Nghệ An cho biết: “Sau sinh bé không khóc, không thở, tím tái, trương cơ lực nhão, phản xạ sơ sinh yếu. Tiến hành hồi sức tích cực, bóp bóng nhưng tình trạng bé không cải thiện phải đặt nội khí quản và thở máy nCPAP.