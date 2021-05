Thiếu tướng Phan Anh Minh nói về quá trình truy bắt 2 nghi can đâm hiệp sĩ

Trong buổi họp báo cung cấp thông tin về quá trình điều tra, truy bắt 2 nghi can đâm thương vong 5 hiệp sĩ trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 3, TPHCM) gây xôn xao dư luận, Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó giám đốc Công an TPHCM cho biết, một nữ phó Công an quận 3 là người đầu tiên phát hiện manh mối của băng trộm.