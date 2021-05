Thiếu niên lĩnh án tù vì tước đoạt mạng sống của bạn cùng xóm

Do có mâu thuẫn từ trước nên khoảng 18h45 ngày 26/9/2015, Lê Văn Đạt (SN 2000) đấm Nguyễn Quang Quyết (SN 1999, trú tại xã Thái Sơn, Đô Lương, Nghệ An). Quyết bực tức vì bị Đạt đánh nên đi xe máy tới quán tạp hóa mua một con dao nhọn bỏ vào túi quần rồi về nhà cất xe máy và đi bộ đến hội quán tìm Đạt. Một lát sau Đạt xuất hiện, hai bên cãi nhau. Đạt đấm Quyết, Quyết lấy con dao nhọn trong túi quần đâm một nhát vào ngực Đạt. Bị đâm, Đạt bỏ chảy, được 1 đoạn thì ngục xuống. Lúc này Quyết đuổi kịp, đâm một nhát vào đùi Đạt rồi cầm dao bỏ chạy về nhà. Lê Văn Đạt được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó vì vết đâm thấu tim. Nguyễn Quang Quyết bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 13 năm tù, bố mẹ Quyết phải bồi thường cho phía nạn nhân 99 triệu đồng.