Tàu du lịch lớn nhất thế giới đón 7.600 khách, dài gấp 3 lần sân bóng đá

Với chiều dài lên tới 365m gấp khoảng 3,5 lần chiều dài sân bóng đá tiêu chuẩn, tàu du lịch "The Icon of the Seas" có sức chứa tối đa 7.600 hành khách và được trang bị đầy đủ tiện nghi hiện đại nhất.