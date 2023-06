Tàu "The Icon of the Seas" của hãng Royal Caribbean đang bước vào khâu hoàn thiện cuối cùng tại công ty đóng tàu Meyer Turku ở Phần Lan trước khi dự kiến bàn giao vào tháng 10 năm nay. Đây cũng là một trong những công ty đóng tàu hàng đầu tại châu Âu.

Được biết, để kịp tiến độ bàn giao, khoảng 2.600 công nhân và kỹ sư đã làm việc trên tàu mỗi ngày. Trong những đợt chạy thử nghiệm, hàng trăm chuyên gia có mặt tại đây để đánh giá hiệu suất kéo dài 4 ngày.

Tàu du lịch lớn nhất thế giới dự kiến sẽ có chuyến đi đầu tiên vào tháng 1/2024 (Ảnh: Royal Caribbean International).

Với chiều dài lên tới 365m bằng khoảng 3,5 lần sân bóng đá từ đầu này tới đầu kia, đây sẽ là tàu du lịch lớn nhất thế giới. Tàu đạt trọng tải 250.800 tấn, có sức chứa tối đa 7.600 khách (Theo quy định của Liên đoàn Bóng đá FIFA về kích thước sân bóng đá 11 người có chiều dài từ 90m đến 120m, chiều dài sân bóng đá quốc tế từ 100m đến 110m).

Theo các nhà sản xuất, con tàu đa năng này có thể đáp ứng như một kỳ nghỉ dài trên bãi biển, hay chuyến đi tới khu nghỉ dưỡng hoặc cuộc phiêu lưu tại công viên giải trí. Trên tàu có 7 hồ bơi, 6 đường trượt nước phá kỷ lục thế giới.

Đây sẽ là con tàu du lịch lớn nhất thế giới (Ảnh cắt từ clip).

"Chúng tôi dành nhiều giờ làm việc để tối ưu hóa mọi hệ thống trên tàu. Du khách tới đây trải nghiệm có thể cảm nhận rõ điều này. Để làm được điều đó, chúng tôi đã ứng dụng những hệ thống mới để biến nó trở thành một trong những tàu hiện đại nhất thế giới", ông Tim Meyer, Giám đốc điều hành công ty đóng tàu Meyer Turku, giới thiệu.

Trên tàu được trang bị đầy đủ các thiết bị tiện nghi hiện đại với hệ thống xử lý nước, bồn tắm hơi, bếp, hệ thống đèn điện hiện đại.

Tàu du lịch lớn nhất thế giới đón 7.600 khách, dài gấp 3 lần sân bóng đá (Nguồn: AFP).

Giống như một "thành phố nổi khổng lồ", tàu được chia thành nhiều tầng và các khu vực để du khách thỏa sức khám phá, phục vụ mọi đối tượng, từ không gian dành cho gia đình có trẻ nhỏ, tới khu người lớn.

Trên tàu đáp ứng mọi nhu cầu ăn chơi, nghỉ dưỡng, giải trí của du khách (Ảnh: Cruises).

"Icon of the Seas" cũng là con tàu đầu tiên của Royal Caribbean chạy bằng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) như một phần trong quá trình chuyển đổi của công ty tới "tương lai sử dụng năng lượng sạch".

Dự kiến, con tàu sẽ có chuyến ra khơi đầu tiên vào tháng 1/2024, đưa du khách khởi hành từ Miami (Mỹ) với hành trình kéo dài 7 đêm.

Tàu đang nắm giữ kỷ lục "tàu du lịch lớn nhất thế giới" là "Wonder of the Seas" cũng thuộc "hạm đội" của hãng Royal Caribbean. Con tàu này có chiều dài nhỏ hơn một chút, dài 362m và có 18 boong để khám phá.