Sung Joon điển trai và cuốn hút tại sự kiện

Sung Joon xuất hiện thu hút trên thảm đỏ lễ trao giải Asia Artist Awards 2017. Sung Joon, sinh năm 1990, là một diễn viên kiêm người mẫu trẻ của xứ kim chi. Anh nổi tiếng qua một số bộ phim truyền hình như Can We Get Married? (2012), I Need Romance 3 (2014), High Society (2015) và Madame Antoine: The Love Therapist (2016).