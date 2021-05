Rosé - On The Ground

Ngày 12/3, Rosé (Blackpink) đã ra mắt album solo đầu tay mang tên "-R-" phiên bản số và MV đầu tiên của album "On the ground". MV "On the ground" đã đạt hơn 41 triệu lượt xem trong vòng 24 giờ kể từ khi phát hành.