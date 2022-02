Rosé (BlackPink) mắc Covid-19

Ngày 28/2, công ty YG Entertainment thông báo Rosé đã mắc Covid-19. "Hôm 28/2, Rosé (BlackPink) đã xét nghiệm PCR trước khi xuất ngoại và nhận kết quả mắc Covid-19. Do đó, cô ấy phải hủy bỏ một phần lịch trình ở nước ngoài", đại diện YG Entertainment chia sẻ.

Đồng thời, công ty cho biết ba thành viên BlackPink còn lại là Jisoo, Jennie và Lisa đều có kết quả xét nghiệm âm tính. Cả bốn cô gái trong nhóm Blackpink đều không có bất kỳ triệu chứng nào. Cũng trong thông báo, YG Entertainment nhấn mạnh chú trọng tới vấn đề sức khỏe của các nghệ sĩ và nhân viên.

Ngày 28/2, Rosé xác nhận mắc Covid-19 và phải thay đổi lịch làm việc (Ảnh: Instagram).

Ngay sau khi thông tin này được đăng tải, rất đông người hâm mộ đã để lại lời chúc và mong giọng ca chính của BlackPink sớm khỏe mạnh.

Rosé là thành viên thứ hai của nhóm BlackPink xác nhận nhiễm Covid-19. Tháng 11 năm ngoái, Lisa cũng nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và nhanh chóng khỏi bệnh, quay lại làm việc. Với tình hình sức khỏe hiện tại, Rosé sẽ phải bỏ lỡ tuần lễ thời trang tại Paris (Pháp) sắp tới.

Rosé, sinh năm 1997, chào đời tại New Zealand và trưởng thành tại Úc. Tới năm 2016, cô ra mắt công chúng với vai trò là giọng ca chính của nhóm Black Pink bên cạnh 3 thành viên còn lại: Lisa, Jisoo, Jennie. Trong nhóm nhạc xứ Hàn - BlackPink, cô đảm nhiệm vai trò hát chính.

Rosé được xem như một trong những nữ thần tượng nổi bật của thế hệ mới. Giới chuyên môn cũng đánh giá Rosé là thành viên có khả năng hát "live" tốt, trình diễn chuyên nghiệp nhất nhóm và thế hệ ca sĩ trẻ của Hàn Quốc nói chung.

Rosé là giọng ca chính trong nhóm BlackPink và là thần tượng thế hệ mới nổi tiếng của Kpop (Ảnh: Naver).

Ngoài ra, cô có thể chơi điêu luyện hai loại nhạc cụ là piano và guitar. Rosé thường xuyên sử dụng đàn guitar để cover lại bài hát theo cách riêng của mình. Rosé luôn được biết đến là người có vòng eo siêu nhỏ, chỉ 48cm. Vòng eo "con kiến" nổi tiếng này khiến "đóa hồng nước Úc" luôn nổi bật cả trên sân khấu lẫn ngoài đời.

Ngoài thế mạnh giọng hát, Rosé còn được yêu mến bởi vẻ ngoài ngọt ngào. Cô cũng là gương mặt quen thuộc của nhiều nhãn hàng danh tiếng.

Tháng 3 năm ngoái, Rosé phát hành album solo đầu tay mang tên -R- cùng ca khúc chủ đề On the ground. -R- lập kỷ lục là album của nữ ca sĩ Kpop được đặt trước nhiều nhất, bán chạy nhất trong một ngày…

Bài hát On the ground đứng hạng nhất bảng xếp hạng iTunes của hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đáng chú ý, MV On the ground cũng phá vỡ nhiều kỷ lục về lượt xem trên trang YouTube.