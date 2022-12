Quất cảnh Hội An được giá, người trồng phấn khởi

Sau 2 năm mất Tết do dịch Covid-19, làng quất cảnh xã Cẩm Hà (TP Hội An, Quảng Nam) năm nay khởi sắc do sản phẩm được giá, đầu ra ổn định. Hiện hơn 80% lượng quất đã được đặt mua.