Quất cảnh tăng giá, chưa đến Tết đã cháy hàng

Xã Cẩm Hà, TP Hội An được xem là thủ phủ quất Tết ở tỉnh Quảng Nam cũng như miền Trung. Những ngày này, dù trời mưa dầm kéo dài nhưng người dân làng quất vẫn rất phấn khởi chăm sóc, tỉa cành cho vườn cây bởi quất năm nay được giá, tiêu thụ cũng thuận lợi hơn sau hai năm trầm lắng do dịch bệnh.

Thủ phủ quất Cẩm Hà, TP Hội An năm nay phấn khởi hơn do quất được giá, thị trường ổn định (Ảnh: Ngô Linh).

Đang chăm chút cho những chậu quất trĩu cành, dần chuyển sang màu vàng, hứa hẹn một cái Tết ấm no, anh Nguyễn Văn Thủy (thôn Đồng Nà, xã Cẩm Hà) cho hay, năm nay gia đình anh trồng 700 chậu quất cảnh các loại, trái to, trĩu quả. Giá cả quất năm nay tăng hơn 20% so với năm ngoái. Chậu quất năm ngoái có giá bán 1 triệu đồng/chậu, năm nay tăng lên 1,2-1,4 triệu đồng.

Mỗi cây quất, tùy theo kích thước, anh Thủy bán với giá dao động 700.000 đồng đến 5 triệu đồng. Dự kiến, nếu bán hết vườn quất này, anh Thủy có thu nhập khoảng vài trăm triệu đồng.

Trái quất to, trĩu cành, đang dần chuyển sang màu vàng, hứa hẹn một mùa vui (Ảnh: Ngô Linh).

Theo anh Thủy, sở dĩ giá quất tăng là do giá phân bón tăng cao, quất giống khan hiếm nên nhiều nhà vườn phải giảm số lượng. Bên cạnh đó, thời tiết khô hạn trong năm vừa qua khiến nhiều cây nhiễm bệnh, thiệt hại. Nếu nhà vườn chăm sóc tốt, cây phát triển thì năm nay coi như "bội thu", nếu không thì lỗ nặng.

"Hiện nay, số lượng quất cảnh trong vườn tôi đã bán hết, nhiều vườn xung quanh cũng vậy. Coi như được bù đắp sau 2 năm dịch bệnh, công việc làm ăn bấp bênh. Chúng tôi rất phấn khởi", anh Thủy vui vẻ nói.

Quất cảnh Hội An được giá, người trồng phấn khởi (Video: Ngô Linh).

Ông Nguyễn Văn Dũng (40 tuổi, trú tại thôn Cửa Suối, xã Cẩm Hà) cho biết, năm nay gia đình ông trồng hơn 1.500 chậu quất cảnh để xuất bán vào dịp Tết.

Mấy năm dịch bệnh Covid-19, quất cảnh khó tiêu thụ khiến ông rất lo lắng. Năm nay, mọi thứ khá thuận lợi, thương lái đặt mua từ tháng 10 dương lịch. Theo ông Dũng, năm nay khả năng quất cháy hàng vì số lượng giảm hơn so với mọi năm.

"Tôi bán cho thương lái với giá 1,2-1,5 triệu đồng/chậu, sau khi trừ đi các chi phí, ước tính gia đình tôi thu về hơn 300 triệu đồng", ông Dũng chia sẻ.

Anh Nguyễn Văn Thủy cho biết do phân bón tăng giá, quất giống khan hàng nên các nhà vườn giảm số lượng trồng, giá quất mới tăng (Ảnh: Ngô Linh).

Theo thống kê sơ bộ, năm nay người trồng quất cảnh ở xã Cẩm Hà có tổng cộng 45.000 chậu. Đến nay đã có hơn 80% số quất được thương lái đến từ các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Đà Nẵng đặt cọc mua.

Ông Mai Kim Phương - Chủ tịch xã Cẩm Hà cho biết, dịch bệnh Covid-19 đã giảm nhiều nên nhu cầu chơi cây cảnh, nhất là quất cảnh dịp Tết Nguyên đán 2023 dự đoán sẽ tăng cao. Giá bán quất vườn, quất chậu đều tăng hơn 20% so với vài năm trước. Đầu ra đã ổn lại tăng giá nên người trồng quất trên địa bàn rất phấn khởi.