Quảng Bình sẵn sàng ứng phó với bão số 4

Từ trưa ngày 25/7, do ảnh hưởng từ cơn bão số 4, tại địa bàn tỉnh Quảng Bình đã bắt đầu xuất hiện mưa to đến rất to, hiện công tác phòng chống bão lũ của chính quyền địa phương và người dân đã và đang được triển khai một cách rất khẩn trương.