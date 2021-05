Phiên xét xử phạm nhân Huỳnh Thanh Long vì hành vi gây thương tích cho cán bộ quản giáo.

Trong thời gian thụ án tù chung thân tại Trại giam số 3 - Bộ Công an (đóng tại xã Nghĩa Dũng, Tân Kỳ, Nghệ An) về tội giết người, phạm nhân Huỳnh Thanh Long (SN 1989, quê thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) luôn có tư tưởng chống đối, vi phạm kỉ luật, nội quy trại giam. Ngày 23/6/2015, không muốn lao động do "tư tưởng chưa thông" nhưng không được cán bộ quản giáo chấp nhận đề nghị, Huỳnh Thanh Long dùng đầu nhọn của bóng đèn nê-ông đâm gây thương tích cho cán bộ quản giáo.