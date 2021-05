Phiên tòa xét xử Phan Đình Tuấn và đồng bọn mua bán 294 bánh heroin

Ngày 30/5, TAND tỉnh Nghệ An đưa vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với Phan Đình Tuấn (SN 1971, trú tại Tp Vinh, Nghệ An) và đồng bọn ra xét xử. Hiện, Phan Đình Tuấn đang "gánh" trên mình một bản án từ hình vì hành vi mua bán trái phép 110 bánh heroin. Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Nghệ An truy tố Tuấn và đồng bọn đã tham gia mua bán tổng cộng 294 bánh heroin từ Lào về Nghệ An rồi mang vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ. Căn cứ vào các chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, căn cứ vào lời khai của các bị cáo tại phiên tòa và các chứng cứ khác của vụ án, HĐXX nhận định, Viện KSND tỉnh truy tố Phan Đình Tuấn, Hồ Sự Cơ, Phan Thanh Tòn, Vũ Thành Trung và Nguyễn Quốc Thắng tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Nguyễn Thị Hương tội “Không tố giác tội phạm” là đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật. Mặc dù các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, tuy nhiên, số lượng ma túy mà các bị cáo tham gia mua bán là cực kỳ lớn, phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng…, cần phải loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội. HĐXX tuyên phạt Phan Đình Tuấn, Hồ Sự Cơ, Phan Thanh Tòn, Vũ Thành Trung và Nguyễn Quốc Thắng tử hình. Đối với tội “Không tố giác tội phạm”, Nguyễn Thị Hương bị tuyên phạt 12 tháng tù giam.