Phiên tòa xét xử Linh Camry cùng đồng bọn cướp tài sản

Sáng ngày 8/7, TAND tỉnh Nghệ An đưa vụ án Nguyễn Xuân Linh (SN 1986, trú tại thành phố Vinh, Nghệ An) cùng đồng phạm bị truy tố tội “cướp tài sản” ra xét xử. Bị hại trong vụ án này là bà Tống Thị Lan và chồng là ông Phạm Ngọc Sáng (trú tại thành phố Thanh Hóa) – chủ doanh nghiệp khai thác khoáng sản tại xã Tri Lễ (huyện Quế Phong, Nghệ An). Đây là lần thứ 4 vụ án được đưa ra xét xử, mặc dù TAND tỉnh Nghệ An đã gửi giấy triệu tập nhưng vợ chồng bà Tống Thị Lan và ông Phạm Ngọc Sáng tiếp tục vắng mặt tại phiên tòa. Tại phiên tòa, các bị cáo đều không thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã nêu.