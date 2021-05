Ông Hà Tất Thắng - Cục trưởng Cục An toàn lao động (Bộ LĐ-TB&XH)

Đây là một số kết quả sau 3 năm triển khai thực hiện Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành, được Cục An toàn Lao động (Bộ LĐ-TB&XH) công bố tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về các vấn đề vướng mắc khi triển khai Luật An toàn vệ sinh lao động