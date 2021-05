Người nhà bị hại làm náo loạn phiên tòa

Sáng ngày 11/4, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử vụ án giết người đối với Cao Xuân Thanh (SN 1986), Phạm Văn Phúc (SN 1985) trú tại huyện Quế Phong, Nghệ An). Theo cáo trạng, trưa ngày 18/12/2013, trong quá trình nói chuyện qua lại, Nguyễn Như Quế Anh (SN 1992, trú tại thị trấn Kim Sơn, Quế Phong, sinh viên ĐH Vinh) dùng đá ném vào đầu Cao Xuân Thủy (SN 1990, em trai của Cao Xuân Thanh) gây chảy máu. Sau khi đưa Thủy đi sơ cứu, Nguyễn Đức Phúc gặp anh Trương Văn Toàn (cán bộ Công an huyện Quế Phong) nói có chém nhau. Anh Toàn đi theo Phúc đến nhà Quế Anh để nắm tình hình. Tại đây, Quế Anh trách Phúc đã đưa Thủy đi bệnh viện, Phúc đòi mang dao đi chém Thủy nhưng Toàn can ngăn. Cao Xuân Thanh và Phạm Văn Phúc đang đi uống cà phê, nghe tin em trai bị đánh nên về nhà xem. Nghe em trai kể lại sự việc, Cao Xuân Thanh bảo Phúc “đi lấy mấy cái đồ” rồi ra vườn lấy một khẩu săm lét dấu vào áo. Thanh, Thủy và Văn Phúc chạy xe máy đến nhà Quế Anh. Nguyễn Đình Đức gặp anh em nhà Thủy đi nên đi theo. Tại nhà Quế Anh, trong khi cãi cọ với Thủy, Quế Anh chạy vào nhà cầm một thanh kiếm ra chém một nhát trúng đầu Thủy khiến Thủy ngã xuống đất. Thấy em trai bị chém, Cao Xuân Thanh rút súng bắn một phát vào người Quế Anh khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Cao Xuân Thanh và Phạm Văn Phúc lên xe máy bỏ trốn. Ngày 19/12/2013, cả hai đến Công an huyện Quế Phong đầu thú. Cao Xuân Thanh, Phạm Văn Phúc bị truy tố ra trước pháp luật tội giết người. Cao Xuân Thủy bị truy tố tội gây rối trật tự công cộng. Trong phiên xử ngày 22/7/2015, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Cao Xuân Thanh tù chung thân, Phạm Văn Phúc 7 năm tù về tội giết người; Cao Xuân Thủy 24 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng. Ngoài ra các bị cáo phải bồi thường cho phía bị hại hơn 105 triệu đồng, cấp dưỡng cho mẹ bị hại 1 triệu đồng/tháng (Thanh 700 nghìn, Phúc 300 nghìn). Đại diện hợp pháp của người bị hại đã có đơn kháng cáo theo hướng tăng nặng hình phạt đối với các bị cáo. Các bị cáo cũng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Đại diện người bị hại cho rằng phiên sơ thẩm đã xử không đúng người, đúng tội, bỏ lọt tội phạm và mức án dành cho các bị cáo là quá nhẹ. Bên cạnh đề nghị tăng án từ chung thân lên tử hình đối với Cao Xuân Thanh, từ 2 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng với với Cao Xuân Thủy lên chung thân về tội giết người, xem xét trách nhiệm của anh Trương Văn Toàn (cán bộ Công an huyện Quế Phong), Nguyễn Đình Đức, Nguyễn Đức Phúc theo hướng là đồng phạm chứ không phải là nhân chứng. Xét thấy các bị cáo, bị hại không cung cấp được các tình tiết mới nên sau khi nghị án, HĐXX TAND cấp cao bác đơn kháng cáo của các bị cáo, không chấp nhận kháng cáo của đại diện hợp pháp của người bị hại, giữ nguyên mức án như cấp sơ thẩm đã tuyên. Phán quyết của TAND cấp cao không nhận được sự đồng tình của phía bị hại. Họ giơ cao di ảnh nạn nhân, la hét, gây náo loạn hội trường xét xử.