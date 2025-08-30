Video
Người dân reo hò khi đoàn xe diễu binh tiến vào trung tâm Hà Nội

Rạng sáng 30/8, hàng nghìn người dân tại tuyến phố Liễu Giai (Hà Nội) thức xuyên đêm, chờ đoán reo hò khi các đoàn diễu binh tiến vào trung tâm thành phố.
