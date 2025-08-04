Video
Người đàn ông trộm 3 két bia bỏ chạy

Một đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông không đội mũ bảo hiểm, lợi dụng lúc chủ quán không để ý đã ôm 3 két bia chất lên xe máy rồi phóng đi, gây xôn xao mạng xã hội.
