Người dân ngất xỉu vì chờ xem diễu binh từ sáng

Tại phố Liễu Giai, người dân ngất xỉu vì quá mệt khi chờ đợi từ sáng. Lực lượng nhân viên y tế phải điều động xe cứu thương đến để đưa nạn nhân đi cấp cứu.